Serie A3 / Di nuovo rinviato il match tra Hrk Motta e UniTrento Volley

MOTTA DI LIVENZA - Il recupero della 2^ giornata della stagione regolare di Serie A3 girone Bianco fra HRK Motta di Livenza ed UniTrento Volley, originariamente programmato per mercoledì 25 novembre, è stato ulteriormente rinviato a data da destinarsi.



Lo ha comunicato la Lega Pallavolo Serie A.



Il prossimo impegno in calendario per la formazione giovanile di Trentino Volley è quindi previsto per sabato 28 novembre alle ore 20.30 alla palestra Sanbapolis contro il Vigilar Fano (anticipo del settimo turno).



Domenica invece al PalaGrassato di Motta i biancoverdi ospiteranno Macerata. Si comincia alle 17.