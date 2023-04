Serena e la forza del Midnight: “In un anno ci siamo fatti conoscere in tutta Italia. E quella festa con 200 persone a casa mia…”

ERACLEA - La festa come passione, la festa come obiettivo, la festa come mestiere. Serena Bardelotto e i ragazzi del Midnight Club Venice ormai si sono fatti un nome, e ora ambiscono ad essere il volto nuovo del clubbing veneziano e jesolano. Il gruppo collabora con l’After Caposile, e il 23 aprile inaugurerà l’area Silos del locale.

Serena vive a Eraclea e ha 25 anni. Ha iniziato a fare la dj solo un anno fa, ma il suo amore per la musica viene dal passato ed è destinato a portarla lontano. “Mi sto concentrando solo sulla musica e sugli eventi che organizziamo – spiega la giovane -. Sono una grande appassionata di techno e di clubbing. Il mio piccolo grande sogno è quello di diventare una dj professionista. Questa passione può diventare qualcosa di serio, anche all’estero: nell’ultimo periodo ho avuto dei segnali importanti”. “Sere” si ispira a Nina Kraviz e a Peggy Gou, e a breve inizierà anche a produrre musica elettronica.

“Ho fatto la mia prima data a dicembre – racconta -. Il 23 aprile invece suonerò nell’area Silos dell’After Caposile, la “zona” gestita da noi del Midnight. Voglio spaccare”. Secondo Serena, però, il “gender gap” è ancora presente nel mondo dei club. “Le dj donne sono sotto i riflettori e fanno più fatica ad emergere – sostiene -. Secondo alcuni trovano tutto pronto e vengono messe lì solo perché hanno un bel faccino, ma in realtà non è così”. La 25enne vive per la musica e i viaggi, e spesso riesce a far combaciare le sue due passioni. “Cerco sempre di collegare un viaggio a un evento o a una discoteca – spiega -. Sono andata ad Amsterdam, Ibiza, Miami. Sono stata in diversi club europei e non ho intenzione di fermarmi”. Il Midnight è stato fondato da Serena, Alessio Devi, Jaco Etch, Massimo Fanti e James Locs, e può contare sul talento del videomaker Banga.view.

“Siamo partiti con dei festini organizzati in spiaggia – racconta Serena -. In un anno ci siamo fatti conoscere in tutta Italia. Non siamo solo dei dj, siamo una crew. Noi portiamo la festa. Abbiamo creato anche un brand: facciamo magliette, portachiavi, bandane e top”. “Sere” ha organizzato il suo primo evento a 16 anni. “Ho dato una festa in stile Project X a casa mia – conclude -. Sono arrivate 200 persone, avevamo un palco e delle casse enormi. A Eraclea se ne parla ancora oggi”.

La festa organizzata da Serena nel 2014