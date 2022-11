Il serbatoio del camion contro la macchina: miracolato automobilista di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Camion perde il serbatoio del gasolio e finisce di striscio contro la sua auto. Sfasciato il lato destro del mezzo ma lui è rimasto illeso. Lo ha raccontato Angelo Bontempo, residente a Vittorio Veneto, in questi giorni in Sardegna. «L’ho scampata bella» spiega. «Un camion ha perso il proprio serbatoio colmo di gasolio lungo una superstrada in Sardegna. Il serbatoio ha preso di striscio la mia auto. La fiancata è stata completamente sfasciata. Bucata pure una gomma». L’episodio è accaduto martedì verso le 18.30 lungo la superstrada tra Cagliari e Olbia. «In questi giorni sono in Sardegna per lavoro. Avevo noleggiato un’auto e con quella stavo andando verso Olbia.

A un certo punto mi è arrivato addosso questa cosa che, in un primo momento, non avevo capito cosa fosse. Sono riuscito a scartare di lato. Il serbatoio ha danneggiato la fiancata destra e bucato una ruota. Non c’erano corsie di emergenza e mi sono fermato un chilometro più tardi. Dietro di me altre due auto, anch’esse danneggiate dal serbatoio. Poco dopo abbiamo visto in lontananza dei lampeggianti. Era di un’auto centrata in pieno. All’interno due anziani, fortunatamente illesi». Sul posto sia Carabinieri che Polstrada: «Siamo usciti dalla strada e le forze dell’ordine hanno fatto i rilievi. Mi hanno sottoposto all’alcoltest, ma avevo 0.0. Infatti non avevo mangiato né bevuto nulla». E il camion? «Non si è fermato e da quello che so lo stanno ancora cercando. Alla fine è andata bene, ma lo spavento è stato parecchio».