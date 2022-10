Serata insieme fuori ma si perdono di vista, si videochiamano e lei lo vede morire in diretta

LONDRA - Un ragazzo di 25 anni è morto scivolando da un muretto e battendo la testa mentre parlava in videochiamata con la sua ragazza, che aveva perso di vista poco prima. E’ accaduto nei giorni scorsi a Londra. James East era uscito con la fidanzata per la festa di compleanno della sorella. Durante i festeggiamenti i due si sono persi di vista e così hanno avviato una videochiamata per sapere ritrovarsi. La ragazza stava indirizzando James verso il taxi quando, in chiamata FaceTime, l’ha visto cadere e sbattere la testa.

Sono scattati immediatamente i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era seduto su un muretto del Tamigi, quando è scivolato. E’ stato trovato cadavere nel fiume, ma secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dal Sun era già morto prima di finire in acqua.