Serata dedicata alle suite di Duke Ellington..

Una domenica sera speciale e tutta in musica. Presso i locali del ristorante “V”, adiacente all’Hotel “Diana” a Valdobbiadene, nell’ambito della rassegna Jazz Loves Good Cooking - che coniuga piatti ricercati, ottime bollicine e grandi performance musicali declinate in jazz – domenica 21 maggio, a partire dalle ore 20:00, è in programma un concerto unico, "Planet Ellington", con un repertorio dedicato alle composizioni tratte dalle suite di Duke Ellington, dal 1935 al 1970.

Verranno inoltre eseguite composizioni di Fats Waller e alcuni brani scritti da Louis Armstrong. Musica Jazz a 360 gradi. Protagonisti: Daniele D'Agaro, clarinetto e sax tenore, e Giulio Scaramella al pianoforte. La rassegna è a ingresso gratuito .



È consigliata la prenotazione.

Daniele D'Agaro, dopo una permanenza di sedici anni in Olanda, dove si è esibito con i gruppi più rappresentativi nord europei e americani, registrando più di settanta cd, ora vive in Friuli. Ha fatto parte del trio di Franco D'Andrea, della leggendaria orchestra Globe Unity del pianista berlinese Alexander Von Schlippenbach; si esibisce con la pianista giapponese Aki Takase, con la quale ha svolto un tour nel Paese del Sol Levante. Dirige diverse formazioni, tra le quali il progetto AES, dedicato al canto degli uccelli con il campione mondiale del chioccolo (imitatore del canto degli uccelli). Nel 2007 e 2008 ha vinto il referendum della critica nazionale "Top Jazz" come migliore sax e clarinetto. Nel 2010 ha vinto il Jazzit Award.



Giulio Scaramella, si diploma nel 2009 con la lode in pianoforte presso il conservatorio “Tartini” di Trieste; in seguito intraprende lo studio del jazz presso lo stesso istituto. Ha avuto l’occasione di approfondire gli studi (sia in ambito jazz che classico) presso masterclass e seminari con diversi musicisti di fama internazionale (Danilo Perez, Keith Tippet, Gwylem Simcock, Benedetto Lupo, Johannes Jess Kropfitsch, Peep Lassman, Bart Van Oort, Karl Barth, Arthur Topilow, Nik Baertsch). Vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito in Italia e all’estero (Albania, Grecia, Francia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia). Ha registrato con RAI Radiotelevisione Italiana, Radio Vaticana,Radio Statale, Radio Capodistria.