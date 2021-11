Sequestro record di marijuana: trovata per 500 milioni di dollari in un magazzino

USA - Operazione antidroga da record in Oregon, negli USA, dove in un capannone dismesso sono state trovate piante di marijuana per un valore di oltre 500 milioni di dollari. La scoperta è stata fatta nella città di White City nei giorni scorsi e insieme alle piante sono stati trovati diversi lavoratori immigrati, impiegati in nero.

La cannabis in Oregon è legale anche a scopo ricreativo ma quella trovata nel capannone veniva coltivata senza licenza e non venivano pagate le tasse. Le persone che lavoravano nel capannone vivevano in condizioni disumane, e sono state interrogate dagli inquirenti per poi essere rilasciate.

La scoperta si inserisce in un’operazione antidroga di più ampio raggio, che è ancora in corso. Nonostante la marijuana in Oregon sia legale e il mercato fiorente, esistono realtà in cui questa pianta viene coltivata senza regole e destinata al mercato nero.

