Sequestro con sparatoria nel Veronese, ostaggio lasciato libero

VERONA - I Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda (Verona) e del Comando provinciale di Verona indagano sul sequestro di un uomo avvenuto questa mattina a Valeggio sul Mincio, in prossimità di un hotel, dove due auto di grossa cilindrata, munite di lampeggiante, con targhe rubate, hanno bloccato una Ford. Dalle due auto sono scesi 5 uomini, uno dei quali munito di paletta della Polizia, che hanno prelevavano a forza il conducente della Ford, sequestrandolo.

Durante i primi rilievi eseguiti sul luogo i militari dell'Arma hanno rinvenuto 3 bossoli di pistola e uno di pistola salve, è quindi verosimile che durante il sequestro ci sia stata anche una sparatoria. Il sequestrato, domiciliato in zona, non è una persona facoltosa e non risulta abbia avuto problemi con la giustizia. I Carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato a rintracciare il sequestrato che era stato abbandonato nel Mantovano in tutta fretta dai malviventi. Le indagini proseguono per arrivare alla cattura dei sequestratori.