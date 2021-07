Sequestri 3.191 litri gasolio agricolo illegale, donato a Vigili del Fuoco

VICENZA - La guardia di Finanza di Vicenza ha posto sotto sequestro, nei giorni scorsi, 3.191 litri di gasolio agricolo illegale che è stato poi donato ai vigili del fuoco. I finanzieri di Noventa Vicentina hanno fermato per un controllo un'autocisterna che stava effettuando delle consegne nel basso vicentino.



Nel corso dell' approfondimento, le Fiamme Gialle, anche alla luce delle significative dimensioni dell'autoveicolo, valutavano quale indice di rischio il basso quantitativo di carburante indicato sui documenti di trasporto - circa 2.100 litri - così procedendo ad un'ispezione visiva e poi all'estrazione materiale del carburante trasportato.



La quantificazione del gasolio estratto ha consentito di accertare un carico di circa 5.300 litri, dei quali 3.191 in totale contrabbando, ovvero privi della prevista documentazione accompagnatoria. Sono stati pertanto sequestrati 3.191 litri di e denunciati sia dell'autotrasportatore che ill legale rappresentante di una cooperativa agricola di in Sossano da cui era partito il carburante.