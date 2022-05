Sequestrati vestiti taroccati alle bancarelle del mercato, multe per quasi ottomila euro

GORIZIA - La scorsa settimana, durante un intervento in collaborazione tra Guardia di Finanza e Comando di Polizia Locale di Monfalcone (Gorizia), sono stati sequestrati oltre 2.500 articoli di abbigliamento non conformi alle regole del Codice del Consumo.

Il controllo ha permesso di sanzionare diverse bancarelle del mercato settimanale che si tiene nel Comune di Monfalcone che proponevano al pubblico vestiti, destinati anche ai bambini, privi della marcatura CE, quale certificazione di qualità e non tossicità.



Le etichettature vaghe, che non precisano produttore e importatore, che non esplicitano la composizione del bene, che non riportano una certificazione di qualità dell’Unione Europea e non usano anche la lingua del paese di immissione in consumo, vanno guardate con estremo sospetto e con la consapevolezza che dietro all’apparente affare si può nascondere un pericoloso inganno.

L’azione della Guardia di Finanza, in sinergica collaborazione con le altre forze di polizia, è doverosamente rivolta al contrasto di fenomeni di ampio interesse che possono, come in questo caso, manifestarsi in un concreto pericolo di danno alla salute dei cittadini, specie per le fasce più deboli quali giovanissimi e anziani, ed essere lesivi degli interessi economici della comunità nazionale. Gli esercenti che hanno subito il detto sequestro amministrativo di beni per un valore superiore a 7.700 euro, sono stati inoltre sanzionati con multe per circa 1.000 euro.