Sequestrati a Verona 4 chili di droga, arrestati 3 giovani

VERONA - La Polizia locale di Verona ha sequestrato 4 chili di droga di svariato genere ed arrestato tre giovani, due 19enni e un 26enne, tutti italiani. Lo stupefacente trovato è marijuana e hashish da trattare e 4mila dosi pronte per la vendita al dettaglio: valore stimato di circa 40mila euro. La direttissima di questa stamattina ha confermato gli arresti a fini di spaccio in concorso, disponendo il rilascio in libertà dei ragazzi senza ulteriori misure per la mancanza di precedenti penali.

L'operazione è iniziata da un intervento di controllo del territorio e un 19enne è stato sorpreso con un panetto di hashish di 62 grammi, un bilancino e un narghilè che aveva in tasca. Le indagini hanno portato all'individuazione degli altri due ragazzi nelle cui abitazioni è stato trovato il resto dello stupefacente. "Un intervento di cui la polizia locale deve andare orgogliosa - ha detto il sindaco Federico Sboarina - per aver evitato che questa roba andasse in mano a quattromila ragazzi. L'altro aspetto odioso è la giovanissima età degli spacciatori, tutti incensurati, pronti a vendere droga a ragazzi probabilmente ancora in età scolare".