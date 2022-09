Sequestrati sette chili di piante di marijuana

VICENZA - Sequestrate piante di marijuana dal peso complessivo di quasi 7 Kg, nonché, a seguito di una perquisizione domiciliare, quasi 1 etto di resti di fogliame già essiccato e pronto all’uso, alcuni semi, nr. 1 grinder (trinciatore) e nr. 1 green box (serra per la coltivazione delle piante).



Nelle campagne tra Noventa Vicentina e Campiglia dei Berici, infatti, una pattuglia della locale Tenenza, impegnata nell’attività di controllo economico del territorio, ha notato sul retro di un’abitazione, all’interno di un orto, le piante di canapa indiana dell'altezza di circa m. 2,20.



Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di risalire al proprietario dell’abitazione e responsabile della coltivazione illegale, appurando che si trattava di un 54enne del posto che, subito rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità.



Ai finanzieri di Noventa Vicentina, quindi, non è rimasto che sequestrare tutta la droga e la serra rinvenuta nella casa dell’uomo e denunciarlo alla Procura berica per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.