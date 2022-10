Sequestrati in Porto Venezia 251mila articoli pelletteria

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Venezia, insieme alle Fiamme Gialle del 2/o Gruppo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 251.862 articoli di pelletteria (borse, portafogli e accessori da donna) pronti per essere commercializzati, pur in assenza delle prescritte indicazioni di tracciabilità e sicurezza previste dalla normativa nazionale a tutela dei consumatori.



Nell'ambito dei controlli eseguiti presso il Terminal Commerciale di Fusina sui trailers sbarcati dalle motonavi di provenienza greca, dopo l'intensificazione degli scambi commerciali successivi alla lunga flessione del biennio di pandemia da Covid-19, è stato sottoposto a controllo un semirimorchio sospetto, contenente colli posizionati alla rinfusa. All'interno sono stati rinvenuti articoli made in China che presentavano gravi carenze nelle indicazioni minime obbligatorie per legge (composizione fibrosa del prodotto tessile, indicazione del soggetto importatore/distributore, indicazione in lingua italiana di informazioni, avvertenze, istruzioni per l'uso ed eliminazione).



Le irregolarità constatate sono state segnalate agli uffici competenti della Camera di Commercio per la successiva irrogazione delle previste sanzioni amministrative, ricomprese tra 9.000 e 60.000 euro, mentre sono al vaglio ulteriori approfondimenti anche di carattere fiscale.