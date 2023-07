Sequestrati due milioni di articoli senza etichetta

VERONA - La Guardia di Finanza di Soave (Verona) ha sequestrato circa 2 milioni di articoli potenzialmente pericolosi per la salute durante un'ispezione ai magazzini di una società operante nell'est veronese nella fabbricazione di saponi e detergenti. Si tratta di prodotti di vario genere e natura, non conformi rispetto agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, senza le informazioni minime a tutela dei consumatori.

Tra la merce sequestrata figurano accessori per l'estetica e per i cellulari, casalinghi, droni e giocattoli che, se immessi in commercio, avrebbero potuto nuocere alla salute soprattutto dei piccoli consumatori. Nei confronti del legale rappresentante dell'attività commerciale, segnalato alla Camera di Commercio, sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 18mila euro.