Sequestrati beni per oltre 190 mila euro a coniugi per evasione fiscale e autoriciclaggio

PADOVA- I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore superiore a 190 mila euro nei confronti di due coniugi residenti in Romania. Le accuse riguardano evasione fiscale, autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita.



Le investigazioni, condotte dai Finanzieri della Compagnia di Cittadella, sono scaturite da una verifica fiscale su una società dell’Alta padovana operante nel settore delle lavorazioni meccaniche di metalli, risultata inadempiente per oltre 150 mila euro.

L’analisi dei flussi finanziari e la documentazione raccolta hanno evidenziato che il titolare della società, già gravato da debiti fiscali per più di 1,2 milioni di euro, aveva trasferito illegalmente fondi a una seconda società amministrata dalla moglie. Questi fondi sono stati poi utilizzati per pagamenti personali, a danno dell’Erario.



Su disposizione del Tribunale di Padova, sono stati sequestrati beni intestati ai coniugi, tra cui denaro sui conti correnti, due immobili e numerosi terreni in Romania, grazie alla cooperazione internazionale.

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di finanza nel contrasto agli illeciti fiscali e nella tutela dell’economia legale. Si ricorda che il procedimento è in fase preliminare e che gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.