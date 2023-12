Sequestrati alla frontiera con la Slovenia 77 cuccioli di cane

GORIZIA - Lo sorprendono con quasi 80 cuccioli di cane: denunciato. Un 46enne non italiano, alla guida di un furgone appena entrato in Italia, è stato denunciato in stato di libertà per violazione delle norme sull'importazione e sul commercio di cani. A bordo del suo veicolo gli agenti del settore di polizia di frontiera di Gorizia hanno rinvenuto 77 cuccioli di varie razze non in regola con la vigente normativa sul trasporto e l'importazione di animali da compagnia.



La scoperta è stata fatta all'ex valico confinario di Sant'Andrea: il mezzo commerciale era giunto in città poco prima dalla Slovenia.

Al termine delle operazioni di polizia, i cuccioli sono stati sottoposti al vincolo del sequestro e affidati a un'apposita struttura di ricovero, in attesa di determinazioni da parte della competente autorità giudiziaria.