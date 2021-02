Sequestrati 900 articoli di Carnevale a Rovigo

ROVIGO - La Guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato nel polesine, in due negozi gestito da cinesi, 900 articoli di Carnevale tra costumi, maschere, giocattoli e bombolette spray irregolari.



Nel corso delle ispezioni i militari hanno constatato che alcuni dei prodotti esposti erano del tutto privi della marcatura di conformità agli standard europei, il cosiddetto marchio "CE", nonché delle indicazioni che prescrivono il divieto di utilizzo di alcuni giocattoli di ridotte dimensioni per i bambini di minore età.



Tra gli articoli irregolari figuravano anche 187 "cannoni sparacoriandoli" che, maneggiati in maniera incauta, soprattutto dai minori di età, avrebbero potuto comportare seri rischi alla salute oltre che ingestioni accidentali, non essendo conformi agli standard di mercato.



La merce è stata posta sotto sequestro mentre ai due gestori è stata comminata una sanzione amministrativa che varia dai 1.500 e i 10.000 euro.