Sequestrati 2.850 chili di vongole pescate illegalmente

CHIOGGIA - La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia ha sequestrato 2850 chili di vongole veraci pescate illegalmente. L'intervento è stato preceduto da un periodo di appostamenti e osservazioni in prossimità di noti punti di sbarco spesso utilizzati per il trasbordo di molluschi bivalvi avviati alla vendita. Nei giorni scorsi, i finanzieri, a bordo di unità navali del Corpo, e con l'ausilio di pattuglie automontate hanno eseguito una serie di controlli a natanti e automezzi commerciali, utilizzati per il trasporto del prodotto ittico.

I controlli effettuati, hanno dato luogo al sequestro di quasi tre tonnellate di vongole veraci prive della documentazione sanitaria obbligatoria che ne permette la tracciabilità del prodotto a garanzia della salute dei consumatori. Il pescato sequestrato è stato rigettato in acque lagunari. Il controllo si è poi spostato anche al Mercato Ittico all'Ingrosso di Chioggia, ove oltre al riscontro del pescato destinato alla vendita all'interno del Mercato, sono stati verificati i requisiti di tracciabilità ed igienico sanitari previsti dalla normativa europea. In violazione al disposto normativo sono state comminate sanzioni amministrative per quattromila euro.