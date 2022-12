Sequestrati 25mila prodotti natalizi irregolari

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato, in prossimità delle imminenti festività, oltre 25 mila fra decorazioni natalizie e prodotti per la casa sprovvisti delle informazioni minime per la messa in vendita. In particolare le fiamme gialle di Bassano del Grappa e Thiene hanno effettuato dei controlli, nei rispettivi territori, in una società con sede legale a Bologna, che ha portato a rinvenire un migliaio di decorazioni natalizie prive delle informazioni minime, previste. A Cassola in un esercizio commerciale, gestito da soggetti di origine cinese, sono stati rinvenuti oltre 7.000 stick aromatizzati, posti in vendita senza le informazioni prescritte. Ad Arzignano, in un'altra ditta individuale, pure facente capo ad un soggetto di origine cinese, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente oltre 11 mila articoli natalizi privi dei requisiti necessari.