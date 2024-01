Sequestrati 25 mini lingotti d'oro in una motonave

VENEZIA - L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 25 mini lingotti d'oro ad un passeggero della Motonave Ariadne in partenza per la Grecia. L'operazione è stata svolta nell'ambito dei controlli condotti sui passeggeri in imbarco è l'attenzione è stata posta nei confronti di un tedesco che è parso particolarmente nervoso. E' stato così deciso di procedere alla verifica dei bagagli dell'uomo, scoprendo i 25 mini lingotti d'oro equivalenti ad un valore nominale di 48.377,50 euro e anche di denaro contante (franchi svizzeri ed euro) per 3.989,46 euro.