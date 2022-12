Sequestrati 225mila prodotti natalizi irregolari

PADOVA - La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato oltre 225.000 luci natalizie irregolari, potenzialmente pericolose per i consumatori. I militari hanno individuato un'impresa, operante nella provincia, che distribuiva al dettaglio e all'ingrosso materiale elettrico, tra cui luminarie natalizie, che, dopo gli accertamenti, sono risultate irregolari, in quanto prive delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza o trascritte in lingua straniera. Il legale rappresentante dell'impresa è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova per la sanzione amministrativa del caso.