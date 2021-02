Sequestrati 210.000 articoli e 1.300 alimenti non sicuri

VENEZIA - La Guardia di Finanza di Venezia, nel corso di tre distinti interventi, ha sequestrato circa 210.000 articoli non sicuri e 1.300 prodotti alimentari privi della documentazione di origine e tracciabilità.



Tra le merci sequestrate vi era materiale di cancelleria, articoli per ferramenta, maschere e gadget di carnevale, snack e patatine, funghi secchi, altri prodotti tipici della cucina asiatica.



Gli articoli sequestrati, posti sugli scaffali e pronti per la vendita, sono stati rinvenuti presso negozi di Mestre e Marcon gestiti da imprenditori stranieri e sono risultati carenti delle informazioni relative alla denominazione merceologica, all'identificazione dell'importatore, alla presenza di materiali o sostanze pericolose o nocive nonché della necessaria documentazione di origine a fini igienico-sanitari.



I titolari delle imprese sottoposte a controllo sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Venezia ed al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per procedere a alle sanzioni amministrative che, per le irregolarità rilevate dai finanzieri, possono superare anche i 50.000 euro.