Sequestrati 200.000 paia di occhiali con falso marchio Ce

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha sottoposto a sequestro quasi 200 mila paia di occhiali da sole prodotti in Cina, sui quali era stata posta illecitamente la marcatura "CE", che potrebbero risultare potenzialmente pericolosi per i consumatori.



I finanzieri, nell'ambito di un monitoraggio nei confronti degli importatori e distributori di merce proveniente da Paesi extra-UE, hanno individuato un imprenditore presso il Centro Ingrosso Cina ubicato in città che commercializzava all'ingrosso occhiali da sole, particolarmente richiesti in questo periodo dell'anno dagli esercenti al dettaglio per l'approssimarsi delle stagioni primaverile ed estiva.



Il controllo ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 200.000 paia di occhiali da sole di categoria 3, del valore stimato di 500.000 euro, con il marchio "CE" contraffatto. Il legale rappresentante della società, un cinese, è stato denunciato per frode in commercio.