Sequestrati 1,5 kg cocaina, cinque arresti a Vicenza

VICENZA - La Squadra mobile della Questura di Vicenza ha sequestrato in due quartieri della città oltre 1,5 chilogrammi di cocaina purissima, per un controvalore sul mercato più di 100 mila euro, e ha arrestato quattro cittadini albanesi e una ragazza italiana.



Gli investigatori sono entrati in azione ieri, dopo numerose segnalazioni arrivate da residenti che avevano notato un via vai sospetto a tutte le ore del giorno e della notte nei due quartieri, in prossimità di alcune palazzine.

Gli agenti hanno eseguito così prima un blitz in un appartamento della zona dei Pomari, recuperando un panetto da oltre un chilo di polvere bianca, nascosto dentro a una lavatrice, con altra cocaina già divisa in dosi sparsa nelle stanze, materiale per il confezionamento. Successivamente, un'altra perquisizione in abitazione della zona Astichello ha portato al recupero di altri 60 grammi di cocaina, bilancini di precisione e 500 euro in contanti.