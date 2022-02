Sequestrati 12 chili droga a Verona, due arresti

VERONA - La Guardia di finanza di Villafranca di Verona ha arrestato due 25enni di origine macedone e denunciato a piede libero una terza persona con l'accusa di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, sequestrando oltre 12 chili di hashish e marijuana e 56 mila euro in contanti.



L'indagine, coordinata dal sostituto Procuratore della Repubblica Carlo Boranga, ha preso il via negli ultimi mesi dello scorso anno dopo aver notato un insolito via vai di automobili in una zona periferica di Peschiera del Garda. Sono scattati servizi mirati di osservazione, pedinamento e controllo nei confronti di alcuni dei numerosi frequentatori della zona, trovati in possesso di modici quantitativi di sostanza stupefacente, dichiaratamente per uso personale.



I successivi approfondimenti hanno consentito di individuare l'abitazione frequentata dagli acquirenti; le perquisizioni, con l'ausilio delle unità cinofile, estese anche ad un'auto utilizzata da uno degli indagati, hanno permesso di rinvenire e sequestrare oltre 12 chili di stupefacenti (prevalentemente hashish) pronta per essere immesse sul mercato. I due 25enni, ritenuti i "gestori" dell'attività illecita, sono stati arrestati e trasferiti nel carcere veronese di Montorio.