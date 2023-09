Sequestrati 115 grammi di stupefacenti: tre denunciati

PORDENONE - In una serie di operazioni condotte negli ultimi giorni, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato un totale di 115 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina ed MDA. Tre individui sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria, mentre altri tre sono stati segnalati alla Prefettura per uso di droghe. Il primo sequestro è avvenuto in seguito a una segnalazione pervenuta al numero di pubblica utilità "117". Il pacco sospetto, destinato a un residente della provincia, emanava un forte odore di cannabis. Grazie a una "consegna controllata" concertata con l'Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno identificato il destinatario reale, un cittadino italiano, e hanno sequestrato due pezzi di hashish con un peso totale di 20 grammi. Secondo le prime informazioni, la droga era stata acquistata in Campania e spedita a Pordenone, probabilmente per ragioni di convenienza economica.

Nel secondo caso, le forze dell'ordine hanno intercettato uno scambio di hashish tra un cittadino pakistano, sospettato di spaccio, e una consumatrice italiana. La perquisizione del pusher pakistano e della sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 87 grammi di hashish e di bilancini di precisione. Durante la perquisizione di un cittadino tunisino ed un cittadino egiziano presenti nella stessa abitazione, sono stati rinvenuti 2 grammi di cocaina e denaro contante.

Il pakistano e l'egiziano sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, mentre il cittadino tunisino e la prima acquirente italiana sono stati segnalati alla Prefettura del Friuli Occidentale per uso personale. Nell'ultimo caso, i militari del servizio di pubblica utilità "117" hanno rinvenuto 3,7 grammi di hashish nell'auto di un cittadino brasiliano. La droga è stata sequestrata e il possessore è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone.