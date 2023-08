Sequestrati 10 milioni di prodotti infiammabili

PADOVA - La Guardia di finanza di Padova ha sequestrato 10 milioni di prodotti infiammabili custoditi in violazione delle norme di sicurezza e oltre 620 portachiavi contraffatti, recanti il marchio "Squid Game". L' operazione è legata ad una serie di controlli effettuati in una ditta di commercio all'ingrosso di oggettistica varia nella zona industriale di Padova. In dettaglio, durante il controllo sono stati rinvenuti numerosi prodotti infiammabili (quali, ad esempio accendini, bombolette per ricarica, oli lubrificanti, spray per lucidatura e diluenti chimici), che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione e dell'importazione, sono risultati stoccati irregolarmente.

Inoltre, durante la verifica i finanzieri hanno trovato anche oltre 620 ortachiavi contraffatti, recanti il marchio registrato "Squid Game". Il legale della società interessata è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per i reati di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e omessa denuncia di materiale esplodente nonhè introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.