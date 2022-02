Sequestrate slot machine irregolari, sanzioni per 74mila euro

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del Veneto hanno confiscato alcuni apparecchi da gioco irregolari, posizionati in alcuni esercizi commerciali nelle province di Padova e di Rovigo. Nel mirino del sequestro sono finite slot-machine e gru o pesche meccaniche che verranno avviate alla distruzione come previsto dalla legge.

Complessivamente sono state comminate sanzioni amministrative per 74mila euro ed emessi avvisi di accertamento per recupero fiscale per oltre 570mila euro. Sono state svolte, inoltre, verifiche da cui non sono emerse irregolarità su sale da gioco e sale scommesse, con controllo sia in ambito di giochi sia della corretta applicazione delle misure di contenimento alla diffusione pandemica, con verifica del possesso del green-pass da parte dei giocatori.