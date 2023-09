Sequestrate oltre 1.700 piante di cannabis

TRIESTE - Una piantagione di marijuana, composta da oltre 1.700 piante di cannabis indica, è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli nei campi della frazione di Bottenicco di Moimacco. I militari dell'Arma sono intervenuti a seguito di alcune segnalazioni; le piante, 1.774 in tutto, sono state estirpate e il terreno è stato bonificato.

Secondo quanto emerso, la piantagione era nascosta tra la vegetazione ai margini di campi agricoli, coltivati principalmente a mais, ed era stata suddivisa in otto aree distinte, per poter essere mimetizzata con più facilità. Le indagini, coordinate dalla Procura di Udine, sono tuttora in corso per individuare con esattezza i responsabili del reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti.