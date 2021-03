Sequestrate 15.000 paia scarpe fatte in Cina

ROVIGO - La guardia di Finanza di Rovigo ha sequestrato 15 mila paia di scarpe. L'operazione si è svolta, all'uscita dal casello autostradale della A13 di Villamarzana (Rovigo), dove 8 pattuglie di finanzieri, alle quali si è affiancata anche la Polizia Stradale di Bologna e di Ferrara, hanno controllato 60 autoarticolati e 1 cisterna.



Nel corso del controllo è stato fermato un autotreno telonato con targa bulgara che trasportava calzature prodotte in Cina.



Dagli accertamenti eseguiti è emerso che la merce, sdoganata in Grecia per un valore di 27 mila euro e destinata ad un imprenditore cinese con sede nel veronese, ove sarebbe stata rivenduta a 29 euro al paio, era priva delle informazioni prescritte dal Codice del Consumo e altre norme che disciplinano la produzione e l'importazione dei prodotti tessili e delle calzature.



Sono state così sequestrate 15.000 paia di scarpe ed è stata applicata una pena pecuniaria amministrativa che varia da euro 516 a 25.823 euro.



In un secondo controllo i finanzieri hanno, inoltre, intercettato un carico di cuffie auricolari bluetooth trasportate da un furgone con targa polacca, spedite da una ditta italiana con destinazione Olanda e che non erano conformi alla normativa di settore.



Sono stati così sequestrate 2.000 cuffie con la conseguente pena pecuniaria.