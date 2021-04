Sequestrate 113 mila false mascherine destinate ai bambini

PADOVA - La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato nei giorni scorsi 113.000 mascherine FFP2, falsamente indicate come "pediatriche", con il marchio "CE" illegittimo, perché senza la documentazione che attestava il superamento dei test di laboratorio.



Le mascherine si trovavano in un centro logistico nella zona industriale di Padova, utilizzato da una ditta cinese. In particolare, la certificazione per i Dpi riguarda le mascherine destinate agli adulti; non è possibile quindi acquistare un prodotto che si sostiene certificato per i bambini.



La documentazione falsificata, sosteneva le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità delle mascherine sequestrate, con prove e dei test tecnici effettuati su tipi diverse di Dpi.



Dagli accertamenti è emerso che l'impresa importava gli articoli dalla Cina, con transito dai Paesi Bassi. La titolare della ditta, una donna di nazionalità cinese, è stata denuncia alla Procura della Repubblica di Padova per frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. OT