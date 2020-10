Sequestrata stamperia banconote false, quattro arresti

VENEZIA - I carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela della Salute di Roma hanno eseguito delle perquisizioni emesse dalla Procura di Siracusa.



I militari hanno ritrovato materiale di interesse investigativo che ha portato gli investigatori, coadiuvati da personale del Nas di Bologna, delle compagnie di San Lazzaro di Savena e di Chioggia Sottomarina (Venezia), e con la collaborazione del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, ad arrestare in flagranza un 42enne di San Lazzaro di Savena (Bologna) e di un 45enne di Dolo (Venezia).



Sono stati sorpresi a realizzare banconote false in taglio da 20 euro in una vera e propria stamperia artigianale. Sono state trovate banconote contraffatte per un controvalore di circa 35.000 euro.



La perquisizione dell`abitazione del 42enne bolognese, dove sitrovava la moglie 46enne, ha permesso di sequestrare non solo altre banconote false di vario taglio ma anche un vero e proprio "laboratorio domestico" per la produzione di sostanze stupefacenti.



I due uomini e le rispettive compagne sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione illegale di sostanze stupefacenti, detenzione di sostanze in modo pericoloso per la salute, falsificazione di monete e detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete.



Sono stati portati nelle case circondariali di Venezia e Bologna, in attesa dell`udienza di convalida.