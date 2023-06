Sequestrata la discoteca abusiva

VICENZA - La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato i locali di una discoteca abusiva a Romano d'Ezzelino (Vicenza), dove era in corso un evento musicale, aperto a chiunque e organizzato da un'associazione culturale con una campagna pubblicitaria via social nei principali istituti scolastici del Bassanese. Le fiamme gialle hanno riscontrato che l'area adibita a discoteca, collocata nell'interrato di una villa con palco, impianto musicale e area bar dove venivano serviti anche alcolici, era totalmente sprovvista di uscite di sicurezza antincendio. Sia il promoter della serata che il proprietario dell'immobile, quest'ultimo in concorso con il figlio, non erano in possesso della licenze e delle certificazioni necessarie, per cui sono stati denunciati. I finanzieri, che hanno accertato la presenza di oltre 200 avventori, molti dei quali minorenni, nel corso del controllo hanno sequestrato una modica quantità di hashish, detenuta da un giovane che è stato poi segnalato alla Prefettura di Vicenza. (ANSA)