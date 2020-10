Sequestrano due chili di cocaina a un agricoltore

QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) - Sequestrati dalla squadra Mobile di Venezia due chili di cocaina ad un agricoltore, già arrestato nei giorni scorsi perché trovato in possesso di mezzo chilo della stessa droga.



Quest'ultimo ritrovamento, avvenuto in un terreneo adiacente ad una casetta nella campagna di Quarto d'Altino, segue l'operazione del 20 ottobre quando gli agenti avevano fermato per un controllo l'indagato a cui ha fatto seguito una perquisizione domiciliare, conlusa appunto con il sequestro del mezzo chilo di cocaina.



La 'mobile' attraverso l'analisi delle mappe catastali e le immagini satellitari di Google Earth ha accertato che l'agricoltore era proprietario di altri terreni. In uno di questi erano, infatti, occultati oltre 2 kg di cocaina.



Un quantitativo simile di stupefacente e di così elevata purezza era probabilmente destinato al mercato "all'ingrosso" del territorio veneziano.



Una volta "tagliata" la cocaina avrebbe consentito un ricavo di circa 400.000 euro. Le indagini sono ancora in corso.