Sequestra e violenta una donna il giorno dopo essere uscito dal carcere

PADOVA - Era uscito dal carcere da meno di 24 ore quando ha sequestrato e violentato una donna. Un 36enne kosovaro, irregolare in Italia e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla polizia di Padova dopo essere stato rintracciato in un appartamento dove si nascondeva.



La vittima, una 37enne albanese, ha raccontato agli agenti di essere stata contattata sabato scorso da uno sconosciuto, che le aveva chiesto di scendere in strada sostenendo che il figlio 18enne fosse in pericolo. Una volta in strada, l’uomo le ha mostrato una pistola e l’ha costretta a seguirlo.



La donna è stata prima rinchiusa in un appartamento e poi portata in una seconda abitazione, dove l’uomo, dopo aver consumato cocaina, l’ha costretta con la minaccia dell’arma a subire ripetute violenze sessuali per circa due ore.



È riuscita a fuggire solo quando ha ricevuto una telefonata del figlio, scoprendo che stava bene. In strada ha chiesto aiuto e ha allertato il 113. La polizia ha avviato una caccia all’uomo durata due giorni, fino all’individuazione del covo dove il 36enne è stato bloccato all’alba, mentre dormiva.



L’arrestato era stato scarcerato venerdì dopo aver scontato una pena di 10 mesi. Era stato più volte controllato dal 2012 per furti, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di immigrazione.