Sequestra familiari e spara in aria, ricercato

VERONA - I Carabinieri sono alla ricerca di un uomo di 59 anni che stamane, a San Giovanni Ilarione (Verona), in preda ad una crisi nervosa ha esploso fuori della sua abitazione alcuni colpi di arma da fuoco, prima di darsui alla fuga verso le colline.

Prima di questo gesto inconsulto, il 59enne, che vive da solo dopo essersi separato, ha allertato la moglie e la figlia, dicendo loro di essere in pericolo. Quando le due donne sono arrivate all'abitazione, l'uomo le ha chiuse in casa, poi è uscito dalla porta esplodendo alcuni colpi d'arma da fuoco in una zona agricola confinante, mentre urlava frasi sconnesse.

I Carabinieri sono intervenuti riuscendo a liberare la famiglia, poi la zona è stata blindata e sono state avviate le ricerche de fuggitivo.