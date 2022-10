Sepolta viva dal marito, si salva grazie all’Apple Watch

USA - E’ riuscita a far partire una chiamata d’emergenza al 911, mentre il marito la legava per poi seppellirla viva. E’ accaduto a Lacey, nello stato di Washington. Protagonista una donna di 42 anni, che subiva da tempo soprusi dal marito, dal quale stava divorziando. Come riporta La Repubblica citando il quotidiano americano The Daily Beast, domenica 16 ottobre l’uomo avrebbe picchiato, legato e sepolto viva la consorte.

Ma grazie a una chiamata d’emergenza fatta partire di nascosto dall’Apple Watch, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo. La donna era stata sepolta viva in un bosco vicino a casa. Ora è salva, mentre il marito si trova in carcere in attesa di processo.