I separatisti serbi minacciano di creare un loro esercito

BOSNIA-ERZEGOVINA - Il rappresentante della comunità internazionale in Bosnia ha comunicato dell’imminente pericolo di un nuovo conflitto. A confermare quest’allarmante situazione ci ha pensato Christian Schmidt, l’alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina. Egli ha dichiarato che, se i separatisti dovessero portare veramente a realizzazione la minaccia di creare un loro esercito, dividendo così l’armata nazionale in due, maggiori saranno le forze di mantenimento della pace necessarie sul territorio per scongiurare l’ipotesi di una nuova guerra.

Al momento questo compito è affidato alle forze residue dell’Eurofor (Forza operativa europea a reazione rapida) la quale riesce ancora ad assicurare nel territorio un punto d’appoggio per la NATO. La situazione è però in pericolosa caduta: l’attenzione al problema delle forze europee sul territorio ha subito un improvviso aumento dopo che alcuni stati membri hanno dichiarato apertamente il loro sostegno alla causa dei separatisti serbi ( come l’Ungheria). Questi accadimenti hanno infatti spinto l’Eurofor a chiedere rinforzi, in quanto vogliono essere preparati ad affrontare qualsiasi minaccia che mini la stabilità e la pace territoriale.

L’accordo per la pace di Dayton, stipulato nel 1995, e compromesso dalla situazione di ostilità tra le due aree coinvolte, è messo a repentaglio anche dalla minaccia russa che ha affermato di voler bloccare tale risoluzione. Direttamente dal Cremlino, infatti, arriva comunicazione che il Pase si rifiuta di riconoscere il coinvolgimento di un Consiglio per la Pace, organo creato appositamente per implementare le regolamentazioni dell’accordo.

Il 14 Ottobre Dodik, il leader serbo-bosniaco, ha comunicato che ritirerà l’esercito bosniaco dalla Repubblica Srpska (la metà serba della Bosnia) e che, ad un eventuale intervento militare, a rispondere ci penseranno alcuni suoi “amici” che sposano al 100% la causa serba (probabile riferimento a Serbia e Russia).

Il Segretario Generale degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, assicura una cooperazione tra UE e Stati Uniti al fine di punire qualsiasi atto illegale commesso. Ma non è ancora chiaro se l’amministrazione Biden supporterà un’azione di “mantenimento della pace” della NATO. Il “problema serbo”, come dichiara Schmidt, non rimane circoscritto al solo territorio regionale e nazionale, ma intaccherà pesantemente anche l’accordo di Dayton e, quindi, l’intera comunità internazionale.