Senzatetto ucciso, la Procura: "Auspichiamo una soluzione celere"

UDINE - "Tutto lo staff investigativo sta lavorando da 48 ore, ininterrottamente, per cercare di dare una soluzione al delitto. Faccio un appello a tutti gli organi di stampa affinché si attengano alle sole informazioni ufficiali, senza lasciarsi andare a ricostruzioni fantasiose". Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in relazione alle indagini sulla morte di Luca Tisi, senzatetto di 58 anni ucciso in una galleria del centro. "L'inchiesta è molto delicata - ha aggiunto - e la diffusione di dettagli, magari raccolti male e da fonti scarsamente informate, può solo pregiudicare o allungare i tempi della soluzione del caso, che noi siamo invece persuasi possa avvenire in tempi brevi". Il Procuratore ha smentito che siano state compiute perquisizioni, così come non ha confermato che all'aggressione possano aver partecipato più persone: "Il riserbo è massimo proprio perché non si vogliono alimentare ricostruzioni infedeli".