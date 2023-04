Senzatetto trovato morto, si indaga per omicidio

UDINE - Un uomo, di 59 anni, senzatetto, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato trovato morto, all'alba di oggi, in una galleria di Udine, con evidenti segni di aggressione sul corpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, della Squadra Volante e della Squadra mobile, con il medico legale. A lanciare l'allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'aggressione. "Stiamo indagando per omicidio e questo è l'unico elemento certo che ci ha fornito il medico legale: per il resto, non abbiamo novità investigative di rilievo e gli accertamenti proseguono a 360 gradi". Lo ha reso noto all'ANSA il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in relazione all'uccisione di un senzatetto avvenuta la notte scorsa in una galleria del centro cittadino. Solo l'autopsia potrà accertare quale ferita abbia provocato il decesso: i soccorritori lo hanno trovato con un taglio alla gola e un vasto ematoma al capo. Gli investigatori stanno vagliando anche le telecamere della video-sorveglianza comunale e quelle delle attività commerciali che si affacciano sulla galleria: alcuni esercenti stamani le hanno consegnate immediatamente per cercare di accelerare l'iter per l'individuazione dei responsabili.