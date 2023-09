Senzatetto morto dopo aggressione, fermato presunto responsabile

VERONA - I Carabinieri di Verona hanno rintracciato e fermato a Favaro Veneto (Venezia) l'uomo ritenuto responsabile della morte di Massimiliano Bincoletto, il senzatetto aggredito lo scorso 25 agosto a Verona e deceduto l'8 settembre scorso in ospedale. Si tratta, secondo quanto accertato dai militari, di un cittadino georgiano di 49 anni, anch'egli senza fissa dimora. E' stato posto in stato di fermo di indiziato del delitto di omicidio preterintenzionale, emesso dal sostituto procuratore Beatrice Zanotti, e sarà accompagnato in carcere in attesa del convalida. Sul suo conto, inoltre, pende un ordine di esecuzione pena che gli è stato notificato.