Senza targa né assicurazione né patente: 6.500 euro di multa

UDINE - Nei giorni scorsi personale della polizia giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Udine ha sorpreso nella zona di Borgo Stazione un quindicenne alla guida di una moto da cross sprovvista di targa e di copertura assicurativa.

Durante il controllo emergeva inoltre che il giovane non era in possesso della patente di guida e che comunque non aveva i requisiti di età per poter condurre tale motociclo.



Il ragazzo veniva altresì trovato in possesso di una targa relativa ad un altro motociclo, risultata rubata. Sia il motociclo che la targa venivano sequestrati ed a carico del genitore, in quanto responsabile delle violazioni amministrative commesse dal minore, venivano comminate sanzioni per un importo di circa 6.500 Euro.