"Senza sanità pubblica non c'è futuro": Vittorio Veneto si mobilità per l'ospedale

VITTORIO VENETO - "Negli ultimi anni abbiamo visto nel nostro ospedale tagliare personale, ridurre o trasferire reparti (laboratorio, traumatologia), funzionare a singhiozzo il punto nascite, sospendere i ricoveri in Pneumologia, ridurre i posti letto per acuti e aumentare quelli per non acuti. I 4 posti di terapia intensiva permanenti nessuno invece li ha ancora visti (benché previsti dalla Regione e richiesti da 15.000 firme nel 2013)". Questo l'esordio di una nota sottoscritta da diversi gruppi e associazioni: Rinascita Civica, Partecipare Vittorio, Sinistra Italiana, Coalizione civica di Treviso, Il Veneto che vogliamo. Si tratta delle medesima realtà associative che hanno organizzato sul tema un incontro, in programma per mercoledì 15 giugno alle 20.30 in Biblioteca a Vittorio Veneto, con la partecipazione anche del consigliere regionale Elena Ostanel. Ma ecco un piccolo anticipo delle questioni che saranno trattate dal cartello di gruppi politici e sociali.



"Resta forte la preoccupazione che si intenda trasformarlo in una struttura per non acuti (con prevalenti funzioni ambulatoriali, riabilitative, di chirurgia programmata), tanto più dopo la sua destinazione a ospedale di riferimento per il COVID per l'ULSS 2, che ne ha determinato la chiusura per quasi 2 anni e frappone ostacoli al suo normale funzionamento tuttora e non si sa ancora per quanto. Pensiamo che sia ora di dire basta agli ospedali covid: ogni ospedale deve essere strutturato e organizzato con spazi e percorsi riservati, in modo da poter erogare sempre le cure a tutti i malati, contagiati e non contagiati. Nessun paziente deve trovare un ospedale, un reparto, un servizio chiuso per COVID (o per altra emergenza sanitaria)! Anche a livello territoriale il personale e i servizi sono stati ridotti. Da anni infatti è chiaro che l'obiettivo della Regione Veneto è ridimensionare la sanità pubblica sia ospedaliera che territoriale per aprire spazi al privato. A livello locale poco si dice e poco si smuove.



Pesa inoltre lo stato di ospedale COVID:



- la scelta di dedicare a covid strutture non in aggiunta, ma al posto di quelle esistenti, si è dimostrata inadeguata a affrontare la pandemia, e tuttora risulta incapace di progettare misure strutturali e permanenti per affrontare le future epidemie, quelle che l'Organizzazione mondiale della sanità prevede come certe e ricorrenti.



- noi crediamo sia ora di dire: basta ospedali COVID! Ogni ospedale deve essere strutturato e organizzato con spazi e percorsi riservati, in modo da poter erogare sempre le cure a tutti i malati, contagiati e non contagiati. Nessun paziente deve trovare un ospedale, un reparto, un servizio chiuso per COVID (o per altra emergenza sanitaria)!



E’ giunto il momento per i cittadini del Vittoriese di riprendersi il controllo civico della loro salute. Per questo continueremo a mantenere i riflettori accesi per dare un futuro al nostro Ospedale e alla sanità pubblica". I gruppi quindi invitano tutta la cittadinanza a presenziare all'incontro pubblico in Biblioteca, mercoledì prossimo.