Senza patente e ubriaco, fugge ai carabinieri: inseguimento con spari a San Donà

SAN DONÀ DI PIAVE - Notte movimentata a San Pio X, dove un giovane di 22 anni è stato fermato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento a sirene spiegate. L'episodio, come riporta oggi il Gazzettino, è avvenuto sabato notte, poco prima delle 5, tra via Brigata Sassari e via Brusade, con l'epilogo in via Cadorna.

Alla guida di una Renault, senza patente e in stato di ebbrezza, il ragazzo, residente in zona, ha tentato di sfuggire ai militari accelerando vistosamente alla vista di una pattuglia impegnata in controlli di routine. L’inseguimento è durato alcuni minuti e ha visto impegnate due pattuglie.

Durante la fuga, il giovane ha danneggiato più auto in sosta e ha proseguito a tutta velocità per le vie cittadine. Per fermarlo, i carabinieri hanno sparato due colpi in aria e tentato di bloccare la corsa posizionando una delle auto di servizio di traverso sulla strada.

Una volta bloccato, il ragazzo è stato sottoposto all'alcoltest, risultando positivo, e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'auto è stata sequestrata. L'episodio ha svegliato numerosi residenti, allarmati da sirene e spari, e ha rapidamente fatto il giro dei social locali.