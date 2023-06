Senza licenza trattava in criptovalute, indagato

VICENZA - Un promotore finanziario è stato sottoposto ad obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria dal Tribunale di Vicenza a seguito di un'indagine della Guardia di finanza che ha riscontrato dei presunti illeciti nel gestire investimenti in criptovalute. Al promotore finanziario, ora indagato, sono stati sequestrati, in via cautelare, 32mila euro mentre sono stati sequestrati gli strumenti informatici utilizzati per gestire l'attività. I finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa su delega dell'Autorità Giudiziaria, accertato che , l'indagato, seppur privo di specifica abilitazione obbligatoria per legge per l'esercizio della professione, ha promosso e nei confronti un'ampia platea di soggetti investimenti in criptovalute, pubblicizzando una piattaforma d'investimento on-line in valuta virtuale.

L'attività abusiva è stata esercitata nei confronti di una platea di persone composta da un numero sempre crescente di persone, residenti nel bassanese e nelle limitrofe città, inesperti nell'area finanziaria i quali, attratti da aspettative di facili profitti, hanno promosso l'affiliazione di un numero sempre maggiore di clienti. L'indagato, in questo modo, ha potuto "scalare" la gerarchia all'interno della piattaforma del sistema d'investimento, raggiungendo un ruolo apicale che gli ha assicurato sempre maggiori guadagni. (ANSA)