Senza freno a mano, l’auto finisce nel fiume

PORTOGRUARO - L’auto finisce nel fiume: il conducente aveva parcheggiato senza innestare il freno a mano.

L’episodio mercoledì in mattinata in Piazza Dogana a Portogruaro. L’auto in sosta, a causa della pendenza del luogo e per la non tenuta del freno a mano, è finita nel fiume Lemene.



Nessuna conseguenza per le persone. I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno agganciato e recuperato la Ford Ka, immersa quasi completamente nel fiume.