Senza chiavi, tenta di entrare in casa da una finestra ma precipita dal primo piano

FONTANAFREDDA - Precipita dal primo piano della sua abitazione e rimane ferito gravemente. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì 14 giugno a Fontanafredda in provincia di Pordenone.



L'uomo era rimasto chiuso fuori casa e non aveva le chiavi per entrare. Ha tentato di raggiungere il proprio appartamento attraverso la finestra di un vicino ma sopra un cordolo ha perso l’equilibrio ed è caduto sullo scivolo in cemento dei box auto.



Immediata la chiamata ai soccorsi: il ferito, 57 anni, è stato preso in carico dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e automedica da Pordenone, è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Udine. Non ha mai perso conoscenza, ma ha riportato fratture e lesioni importanti. Hanno rilevato l’episodio i carabinieri della stazione di Fontanafredda.