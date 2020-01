Senza capelli o con le protesi, ecco le nuove Barbie 'inclusive'

Non solo misure da pin-up, chioma fluente e trucco sempre a posto. Anche Barbie, la bambola con più rappresentazioni sul mercato, si aggiorna e si presenta con look nuovi e inclusivi all’interno della linea Barbie Fashionistas: si tratta di una bambola senza capelli, una con vitiligine, una con protesi dorata, un Ken dai capelli lunghi e fluenti e il primo Ken dai capelli rossi. Le nuove bambole si uniscono a più di 170 diverse dolls all’interno di questa gamma dal 2015. Barbie Fashionistas è, infatti, la linea entro la quale il brand Barbie offre più diversità e inclusione: le bambine possono scegliere fra una grande varietà di tonalità di pelle, colori di occhi, texture e colori di capelli, corporature e look. La varietà offerta è stata creata con l’intento di ispirare le bambine a raccontare più storie e a trovare una bambola che si rivolga a ciascuna di loro. Nel corso degli ultimi cinque anni, la linea si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono intorno a loro, introducendo più di 170 nuovi look, inclusi più incarnati, colori e texture di capelli, colori degli occhi e lineamenti del viso.Ma anche la perfetta (e inarrivabile) linea di Barbie si è ammorbidita nelle dolls Tall, Petite, Curvy, busto più piccolo, un punto vita meno definito e braccia più robuste. Ci sono le bambole che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con una protesi e una con sedia a rotelle e rampa di risalita.

Anche il look di Ken non è passato indenne da questa rivisitazione nell'ottica della diversity e il compagno di Barbie è stato 'rinnovato' con una varietà di carnagioni, corpi, colori degli occhi e acconciature. Ora Mattel offre Barbie doll che sono disponibili in 5 tipologie di corporatura, 22 carnagioni, 76 acconciature, 94 colori di capelli e 13 colori di occhi. Ken è disponibile in 4 corporature, 18 tipi di lineamenti, 13 incarnati, 9 colori di occhi e 22 colori di capelli. Nel 2020, Barbie continuerà a rappresentare l’inclusività e le diversità a livello globale all’interno del comparto delle fashion dolls, proponendo una visione di bellezza e di moda multidimensionale, aggiungendo una bambola senza capelli, riflesso del trend dell’hairstyle che dalle passerelle delle sfilate di moda arriva fino alle strade del centro. Se una bambina, per qualunque motivo, sta subendo la perdita dei capelli, può vedersi comunque rappresentata nella sua bambola preferita. Non solo. C'è anche una doll dall’incarnato più scuro e con una protesi dorata. Nel 2019, Barbie ha introdotto dolls che riflettono disabilità permanenti, inclusa una bambola con un arto artificiale, grazie alla collaborazione Jordan Reeves, una dodicenne che ha come missione l’ideazione di soluzioni creative che aiutino i bambini affetti da disabilità, così da creare un’esperienza di gioco che sia il più rappresentativa possibile.

Quest’anno ha ampliato l’offerta con l’inclusione di una seconda bambola, dalla carnagione più scura di carnagione e con un arto artificiale "Continuando a ridefinire, come Mattel, cosa significhi essere una 'Barbie' o assomigliare ad una Barbie, l’inclusione di una bambola con vitiligine nella nostra linea più importante permette ai bambini di immaginare ancora più storie e scenari sul mondo che li circonda", spiegano dalla Mattel. Per realizzare questa doll, Mattel ha lavorato con un dermatologo per assicurarsi che la vitiligine venisse riprodotta in modo accurato. Un prototipo di questa doll ha debuttato sull’account Instagram di Barbie (@BarbieStyle) l’anno scorso, diventando il post più apprezzato di sempre. L’ultimissimo look di Ken appare per la prima volta nella linea delle Fashionistas e si differenzia dal tradizionale look dai capelli 'stampati' grazie alle lunghe ciocche di capelli pettinabili.

Lisa McKnight, Svp Barbie & Global Head of Dolls, afferma: “Siamo fieri che Barbie sia la doll line più diversificata sul mercato e che continui a evolversi per meglio riflettere il mondo che circonda le bambine. Il nostro impegno a dare una migliore rappresentazione del mondo conduce ad un’importante conversazione culturale e sappiamo che i nostri sforzi si riflettono su 8 trimestri consecutivi di crescita, con il comparto delle Fashionistas in crescita a doppia cifra nel 2019”. Gli sforzi di Barbie nel diffondere concetti di diversità e inclusività stanno ottenendo dei riscontri; più della metà delle bambole vendute l’anno scorso nel mondo erano diverse dolls. Nella top ten dei best sellers, sette erano diverse dolls, inclusa la bambola in sedia a rotellle. In Uk, entrambi i modelli di Barbie con sedia a rotelle sono state rispettivamente la prima e la seconda più vendute tra le Fashionistas, mentre, a livello globale, la prima Fashionista più venduta è stata la doll curvy scura con i capelli afro. La nuova gamma di Fashionistas è disponibile in Italia dal 15 febbraio 2020