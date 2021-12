Senza biglietto, rifiutano di dare le proprie generalità: denunciati

TRIESTE - Privi di biglietto, si rifiutano di fornire le generalità al capotreno: denunciati. Si tratta di uno degli interventi della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia nel mese di novembre.



Circa 6mila persone controllate: 38 indagati, 588 veicoli ispezionati e 324 treni presenziati. I controlli della Polfer FVG hanno coinvolto ottocento pattuglie nelle stazioni, a bordo treno e lungo le linee ferroviarie.

I controlli sono potenziati anche da attività coordinate a livello nazionale, come le operazioni “Oro Rosso” o “Rail Safe Day”.

A Trieste, la Polfer ha denunciato due cittadini spagnoli per rifiuto di fornire le proprie generalità. I due stranieri, a bordo di un convoglio, privi di titolo di viaggio, alla richiesta del capotreno di esibire un documento di identità, si sono rifiutati. Bloccati dai poliziotti, nella stazione di Trieste, sono stati denunciati. A Udine, gli agenti hanno denunciato per danneggiamento aggravato un cittadino comunitario, che aveva preso a calci e pugni una porta della stazione. Nei confronti dello stesso è stato emesso un provvedimento in materia di DASPO urbano, l’allontanamento dalla stazione.

La Polfer di Monfalcone ha denunciato un cittadino senegalese, irregolare sul Territorio Nazionale, per rifiuto delle generalità e per resistenza a Pubblico Ufficiale. Anche nei confronti dell’uomo è stato emesso un provvedimento di allontanamento dalla stazione.



La Polizia Ferroviaria di Tarvisio, che continua a monitorare i convogli che transitano per il confine nazionale in collaborazione con la Polizia di Frontiera e le Forze dell’ordine austriache, ha rintracciato una quattordicenne straniera che si era allontanata dalla comunità per minori di Palermo cui era stata affidata. La giovane eritrea è stata reinserita in una struttura della provincia di Udine.