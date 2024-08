Senza biglietto del treno, scappa dal controllore e si arrampica su un palo elettrico: interrotta la linea ferroviaria

BOLOGNA - È stato un gesto isolato, non di più persone come appreso in un primo momento, a causare la temporanea interruzione della linea ferroviaria Bologna-Verona. A quanto si apprende, un ragazzo sarebbe salito su un palo dell'alta tensione provocando l'immediata procedura di sicurezza con lo stop alla corrente. Poi, anche dopo l'intervento di Polfer e Polizia, tra Santa Viola e San Giovanni in Persiceto, il ragazzo è sceso. Tecnici Rfi hanno permesso la riattivazione della circolazione. L'episodio ha impattato sulle percorrenze dei treni con ritardi, anche per i treni Intercity e Alta velocità, in una domenica da bollino nero.

Protagonista del gesto un ragazzo di 27 anni, originario del Camerun, che era su un treno e alla vista del controllore sarebbe sceso e scappato sui binari. Per sfuggire alla Polizia sarebbe salito su un palo, poi sceso.