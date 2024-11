Senti strani rumori sotto il pavimento di casa: la polizia scopre un uomo che viveva lì

STSTI UNITI - Una vicenda che sembra uscita da un film, ma che è invece successa davvero. Una donna di 93 anni ha vissuto settimane di terrore a causa di strani rumori provenienti da sotto la sua casa, a Los Angeles. I suoni, che si sentivano soprattutto di notte, sembravano essere colpi o scricchiolii, e inizialmente la famiglia li aveva attribuiti a topi o ai normali rumori di una vecchia abitazione. Tuttavia, quando i rumori sono diventati troppo insistenti, la paura ha spinto la famiglia a rivolgersi alle forze dell'ordine.



Giovedì scorso, come riferiscono i media locali, gli agenti di polizia sono intervenuti nella casa della 93enne e quello che hanno scoperto ha superato ogni immaginazione: non c'era un animale nascosto sotto il pavimento, ma un uomo, nudo e senza alcuna spiegazione, che viveva nell'intercapedine sotto la casa. L'uomo, un 27enne, è stato trovato nel rifugio sotterraneo, uno spazio angusto che si estende sotto tutta l'abitazione. Non è chiaro da quanto tempo vi si trovasse, ma la famiglia della donna sospetta che fosse lì da almeno sei mesi. Lo spazio sotterraneo è basso, solo 60 centimetri d'altezza, ma sufficiente per nascondersi e muoversi all'interno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane utilizzava uno dei tre ingressi per entrare e uscire dalla sua "dimora" improvvisata, senza che nessuno se ne accorgesse.



L'intervento della polizia non è stato semplice. Nonostante i numerosi tentativi, l'uomo si rifiutava di uscire dal suo nascondiglio. La polizia ha tentato per due volte di utilizzare i gas lacrimogeni per forzare il suo allontanamento, ma senza successo. La situazione ha richiesto l'intervento di una squadra SWAT per arrestare il 27enne che è stato finalmente estratto dal suo rifugio sotterraneo dopo ore di tentativi.



Il sospettato, che non aveva vestiti al momento dell’arresto, ha un passato criminale: negli ultimi due anni era già stato arrestato più volte per crimini minori. Dopo essere stato trattenuto per due giorni, è stato rilasciato in attesa di un processo, previsto per il 6 dicembre 2024. La vicenda ha sollevato numerose domande, tra cui come l’uomo sia riuscito a vivere sotto la casa per un periodo così lungo senza essere scoperto.